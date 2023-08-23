Депутаты Башкирии намерены ужесточить наказание за скрытые номера машин

Депутаты госсобрания Башкирии разрабатывают законопроект, ужесточающий ответственность водителей, скрывающих регистрационные номера. Соответствующие поправки предполагается внести в КоАП РФ, сообщила пресс-служба республиканского парламента.

Водители перегруженных грузовиков часто прячут номера при прохождении через зону весового контроля. При этом большегрузы разрушают дороги и мосты, могут создавать риски возникновения ДТП.

В настоящее время за управление транспортным средством со скрытыми номерами предусмотрен административный штраф в размере 5 тыс. руб. или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев. При этом ответственность за повторное аналогичное правонарушение не предусмотрена.

Поправками будет предложено увеличить штрафы до 10-15 тыс. руб. или лишать водителей прав на срок от шести месяцев до года. При повторном нарушении — от года до полутора лет.

Наталья Балыкова

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