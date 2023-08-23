Замглавы Перми не перейдет в краевое министерство

Как стало известно «Ъ-Прикамье», краевые власти отказались от рокировки коммунальных кураторов Перми и регионального кабмина. Как сообщал «Ъ-Прикамье», предполагалось, что коммунальный блок мэрии возглавит чиновник из края, по одной из версий — министр ЖКХ Артем Балахнин. Действующий куратор ЖКХ, замглавы Перми Игорь Субботин, мог перейти в краевое министерство ЖКХ на должность замминистра, с прицелом на руководящую должность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас, по информации одного из источников, знакомого с ситуацией, решено, что господин Субботин останется работать в прежней должности.

Игорь Субботин курирует функционально-целевой блок «Развитие инфраструктуры» с декабря 2018 года, до этого он возглавлял Дзержинский район Перми.