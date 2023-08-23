В заповеднике «Аркаим» вагончики для туристов заменят на дома с кондиционерами

В музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинской области началась реконструкция нижнего туристического лагеря. Старые вагончики демонтируют и заменят на комфортабельные домики, сообщает пресс-служба заповедника.

Реконструкция проводится в рамках реализации мастер-плана по развитию территории Аркаима до 2035 года. 26 вагончиков, которые принимали туристов с момента открытия музея-заповедника, заменят на домики с водопроводом, канализацией, кондиционером и кухонной зоной. Жилища установят на сваях, что позволит избежать подтопления во время паводка и снизить антропогенную нагрузку на территорию. По словам директора музея-заповедника Валерия Волика, всего будет установлено более 30 двух и четырехместных домиков. По-прежнему туристов могут разместиться в гостинице и палаточном лагере.

Помимо этого, реконструкция предполагает создание новых точек питания, фуд-зон, обустройство парковок, благоустройство территории и монтаж новой сцены. Зона кемпинга также будет облагорожена. Туристический лагерь планируется обновить уже к следующему сезону.

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