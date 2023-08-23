КамАЗ приобрел логистическую компанию с уставным капиталом 1 млрд рублей

КамАЗ стал главным инвестором логистической компании АО «Национальный перевозчик» с уставным капиталом в 1 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу по маркетингу предприятия Ашота Арутюняна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июне КамАЗ намерен публично презентовать свой новый стартап.

«Мы приобрели логистическую компанию — чуть позже приходите на Comtrans–2023, мы про это вам все расскажем и презентуем её. Цифровые сервисы и цифровизация — это направление, в котором КамАЗ будет двигаться и дальше»,— отметил господин Арутюнян.

АО «Национальный перевозчик» было учреждено 7 июля в Москве. Уставной капитал компании составляет 1 млрд руб. Соучредителем и гендиректором предприятия выступает бывший CEO группы Globaltruck Илья Саттаров. Компания специализируется на автомобильной логистике и сопутствующих видах деятельности.