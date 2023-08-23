Майора полиции в Удмуртии осудили за бандитизм и фальсификацию доказательств

Вступил в силу приговор Верховного суда Удмуртии в отношении экс-сотрудника ОРЧ СБ МВД по республике майора полиции Александра Антонова. Мужчину признали виновным в бандитизме, разбое и пособничестве в фальсификации доказательств (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 2 ст. 209 УК РФ, ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 303 УК РФ), сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Установлено, что Александр Антонов в 2022 году вошел в состав банды, в которой числились бывшие и действующие сотрудники правоохранительных органов. Они занимались хищением чужого имущества. В частности, мужчина участвовал в нападении на жителей Москвы, которые прибыли в регион для покупки автомобиля. Объявление о его продаже ранее разместил один из участников банды. Целью преступления стало хищение 10 млн руб.

Кроме того, Александр Антонов способствовал фальсификации доказательств по делу об административном правонарушении в сфере дорожного движения. В результате невиновное лицо привлекли к ответственности.

Свою вину мужчина признал. Суд приговорил его к пяти годам и четырем месяцам в исправительной колонии строгого режима. При вынесении решения учитывалось заключение досудебного соглашения о сотрудничестве.