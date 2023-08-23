Автозавод «Москвич» откроет еще в трех городах Сибири дилерские центры

Московский автомобильный завод «Москвич» планирует открыть еще 12 дилерских центров. В том числе, центры откроются в Новосибирске, Барнауле и Томске, следует из данных, размещенных на сайте компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новосибирским представителем станет центр «Сармат», в Барнауле «Южный», а в Томске «Атом Авто». Сейчас в общей сложности автозавод представлен в 25 городах, на данный момент работает 55 точек.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в октябре прошлого года «Москвич» заявил об открытии дилерских центров в 23 городах страны. Среди городов СФО тогда в перечень вошли Новосибирск, Омск, Красноярск и Кемерово.

В середине мая 2022 года Renault и Минпромторг закрыли сделку по продаже французским концерном 67,69% акций АвтоВАЗа подведомственному Минпромторгу ФГУП НАМИ. После чего было объявлено о возобновлении производства марки «Москвич». В настоящее время АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» контролируется департаментом городского имущества Москвы (через ООО «Центр развития технологий» и АО «Особая экономическая зона "Зеленоград"»).

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Александр Киселев