В Челябинске суд рассмотрит дело о мошенничестве депутата из Татарстана

Прокуратура Челябинской области утвердила обвините заключение в отношении депутата Мамадышского района Татарстана Булата Ахметгаянова. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159УК РФ) рассмотрит Центральный районный суд Челябинска, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в августе-сентябре 2022 года депутат предложил супруге экс-директора госучреждения «Челябоблинвестсрой» Алексея Абаимова, который находится под стражей по обвинению в коррупционных преступлениях, помощь в смягчении меры пресечения мужу. Для этого Булат Ахметгаянов попросил 2 млн руб. для передачи в качестве взятки сотрудникам правоохранительных органов. При этом выполнять депутат не собирался исполнять взятые на себя обязательства и распорядился деньгами по своему усмотрению, считает следствие.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Алексей Абаимов находится под стражей с августа 2022 года. Экс-директор «Челябоблинвестстроя» обвиняется в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, Алексей Абаимов в 2018-2019 годах за взятку в 190 тыс. руб. от директора строительной компании «Флагман» обеспечил подписание актов с заведомо ложными сведениями об объеме фактически выполненных работ, приобретенных и использованных материалах при строительстве детского сада в Аше. В результате подрядчик похитил более 19 млн руб. Также Алексея Абаимова с лета 2021 года вместе с экс-замминистра строительства региона Татьяной Антоновой судят за получение взяток от руководителя компании «Стройтранссоюз», которая строила региональный центр по шорт-треку в Челябинске и биатлонный стадион в Златоусте.

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