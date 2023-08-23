Приватизацию томского «Областного ДРСУ» переносят на 2024 год

Администрация Томской области планирует перенести приватизацию ГУП «Областное дорожное ремонтно-строительное управление» («Областное ДРСУ») с 2023 года на 2024-й. Вопрос внесен на рассмотрение законодательной думы региона, сессия которой состоится 24 августа.

«Сохранение предприятия в действующей правовой форме в настоящее время позволит уменьшить негативные последствия ухода предприятия с социально значимых рынков, в том числе, где необходимо ежедневное поддержание должного уровня обеспечения нужд населения, качества жизни людей»,— говорится в пояснительной записке к проекту постановления думы о внесении изменения в план приватизации на 2023-2025 годы.

«Областное ДРСУ» занимается содержанием и эксплуатацией дорог, в том числе в отдаленных или малонаселенных территориях Томской области, где конкуренция, по данным властей региона, отсутствует полностью или находится на очень низком уровне.

Как указывается в отчете о деятельности областных ГУПов, который также представлен региональному парламенту, в 2022 году предприятие получило убыток в размере 262,45 млн руб. при плане 54,63 млн руб. прибыли. Согласно документу, исполнение нерентабельных государственных контрактов сгенерировало убыток в 492,61 млн руб. Из этой суммы 342,6 млн руб. приходятся на работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В частности, ремонт участка трассы Томск — Каргала — Колпашево в Молчановском районе принес убыток в объеме 173,03 млн руб.

Среднесписочная численность сотрудников «Областного ДРСУ» в 2022 году составляла 1,18 тыс. человек.

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Валерий Лавский