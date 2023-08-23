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В День знаний на Дону обеспечивать безопасность будут 4 тысячи человек

Для охраны правопорядка 1 сентября в Ростовской области будут привлечены 4 тыс. сотрудников органов внутренних дел, а в единый день голосования — около 5 тыс. человек. Вопросы охраны правопорядка на общественных мероприятий в грядущем месяце обсуждались на заседании оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

В обеспечении безопасности будут задействованы полиция, Росгвардия, казаки, сотрудники частных охранных структур и волонтеры.

Представители органов внутренних дел уже обследовали школы и избирательные участки, проверили состояние дорог рядом с образовательными учреждениями. Также разработаны маршруты доставки избирательных бюллетеней на участки. Кроме того, в качестве упреждающей меры, сотрудники правоохранительных органов мониторят информационные ресурсы.

«Как и в прошлом году, создана специализированная группа, сотрудники которой анализируют информацию в социальных сетях в целях выявления лиц, пропагандирующих совершение различных акций деструктивного характера»,— сообщил в ходе заседания заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Анастасия Назарова

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