В центре Перми на продажу выставлено помещение магазина «Вкусвилл»

На Комсомольском проспекте, 56, продается торговое помещение магазина «Вкусвилл», сообщается в объявлении на сайте «Авито». Стоимость коммерческой площади в 550 кв. м, расположенной на первом этаже жилого дома, составляет 135 млн руб. Помещение имеет витринное остекление, отдельный вход и сдано в аренду. Помимо площади на Комсомольском проспекте, 56, продавец этого объекта выставил на продажу помещения сети кофеен «Кофе Сити» в Перми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: авито Фото: авито

Напомним, что в конце июля 2021 года на Комсомольском проспекте, 56, открылся магазин федеральной продуктовой сети «Вкусвилл». Эта торговая точка стала первым магазином «Вкусвилла» в Перми. Согласно открытым данным, по этому адресу супермаркет занял площадь в 530 кв. м.