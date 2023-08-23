Осужденный на пожизненное заключение кемеровчанин не смог оспорить приговор

Пятый апелляционный суд (Новосибирск) сегодня признал законность приговора жителю Кемеровской области Александру Ситенкову, осужденному к пожизненному лишению свободы за убийство свой бывшей возлюбленной, ее маленького сына и покушение на убийство ее матери. Как рассказали в суде, защита просила отменить приговор, считая наказание чрезмерно суровым.

Приговор Александру Ситенкову был основан на вердикте коллегии присяжных заседателей Кемеровского областного суда, которые признали его виновным и не заслуживающим снисхождения.

Согласно материалам дела, в июне 2021 года Александр Ситенков в состоянии алкогольного опьянения пришел в дом к бывшей возлюбленной. Ей он нанес не менее 45 ударов ножом, ее 8-летнему сыну и ее матери — 20 и пять ударов соответственно. Бывшая возлюбленная и ее ребенок скончались на месте, после чего обвиняемый уснул рядом с их телами с ножом в руках. Смерть матери женщины не наступила, так как ей удалось убежать из дома и добраться до соседей, которые вызвали скорую помощь и полицию. Александра Ситенкова задержали.

Ему предъявили обвинение в убийстве двух человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушение на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

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Илья Николаев