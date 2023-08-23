На Донбассе погиб мобилизованный из Краснокамского округа

В ходе проведения специальной военной операции погиб военнослужащий из Краснокамского округа, 28-летний Константин Меньщиков. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Константин Меньщиков родился в 1995 году в поселке Майском. Учился в Майской средней школе, потом поступил в Краснокамский целлюлозно-бумажный техникум на специальность «Монтаж и техническая эксплуатация оборудования». В 2013 году призвался на военную службу, где остался служить по контракту в должности стрелка-зенитчика до 2017 года.

В сентябре 2022 года был призван по мобилизации и направлен в зону проведения СВО. Погиб 14 августа. Прощание с Константином Меньщиковым состоится 23 августа в 11:00 на площади у ДК в поселке Майском.