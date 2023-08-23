МЧС предупреждает об очень сильных дождях в Челябинской области

До конца дня 23 августа в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. В отдельных районах ожидаются очень сильные дожди и ветер до 25 метров в секунду, сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Дожди начались ночью 23 августа. По данным регионального гидрометцентра, днем ожидается грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, град, местами крупный, а также шквалистое усиление ветра. Температура воздуха в среднем по области составит +16,+23 градуса Цельсия. 24 августа прогнозируется небольшой дождь, местами. Температура воздуха в среду ожидается +15,+20.

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