Президент России Владимир Путин выступил с инициативой запретить сотрудникам полиции штрафовать бизнес за нарушение обязательных требований, оценку соблюдения которых осуществляют органы государственного и муниципального контроля, а также надзорные структуры. Соответствующий законопроект он поручил разработать правительству, МВД и Генпрокуратуре. Инициативу комментирует сопредседатель кубанского отделения «Опоры России», эксперт комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Мурат Дударев.



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«Фактически закон и так запрещает полиции подменять собой другие контролирующие органы. В КоАП РФ четко расписано, какой орган или должностное лицо вправе рассматривать дело об административном правонарушении по той или иной статье. Но, видимо, бывают случаи, когда полицейские незаконно берут на себя излишние обязанности, выявляя при проверках какие-то другие нарушения. Хотя лично я с подобными жалобами предпринимателей на то, что их, например, по той статье, по которой уполномочены штрафовать Роспотребнадзор или МЧС, штрафовала полиция, на Кубани не сталкивался.

Скорее всего, в законах просто выявились размытые формулировки, которые провоцировали неоднозначное толкование либо пересечения полномочий контрольных и надзорных структур с МВД, и благодаря нормативному акту, который президент поручил федеральным ведомствам разработать, эти полномочия будут более четко разграничены.

Такое разграничение очень важно еще и потому, чтобы в ходе контрольных мероприятий соответствующие структуры могли проверять не всю деятельность предпринимателя, а только ту ее часть, которая отнесена к их ведению. Иными словами, полицейский должен проверять наличие незаконных мигрантов на стройке, а не искать нарушение СанПиНов в пищеблоке. В противном случае это ведет не просто к нарушению прав предпринимателей, но и к возникновению коррупционных рисков либо сбору доказательств с нарушением требований процессуального закона. Поэтому этот принцип является одним из главных при организации системы государственного контроля и надзора».

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