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В Перми закрылся частный музей авиатехники

В Перми закрылся частный музей авиации, располагавшийся на шоссе Космонавтов, 262. Об этом сообщает ИА «Текст».

«В январе 2022 года я презентовал проект реконструкции, мы планировали построить визит-центр с закрытым выставочным залом, офисом и кафе. Это позволило бы музею работать круглый год, покрывать внутренние расходы и даже зарабатывать. У нас был инвестор, но потом все поменялось. К сожалению, мы не нашли инвестиции и поэтому закрываем музейную площадку»,— рассказал директор музея Сергей Павлов.

Музей авиации работал с 2000 года. Под открытым небом можно было увидеть и целые самолеты, и вертолеты, и отдельно кабины различной техники. Всего музей насчитывал более 30 экспонатов.

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