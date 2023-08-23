Жительница Троицка отдала мошенникам 4,3 млн рублей, заложив квартиру

В Челябинской области полиция возбудила дело о мошенническом хищении 4,3 млн руб. у жительницы Троицка. Горожанка заложила свою квартиру, чтобы оформить несколько кредитов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

С заявлением о мошенничестве обратилась 53-летняя троичанка, работающая психологом. Потерпевшая рассказала, что ей позвонила «сотрудница правоохранительных органов» из Москвы и сообщила, что с банковского счета жительницы Троицка происходят переводы. Затем к разговору подключился «банковский сотрудник», который заявил об утечке паспортных данных. Чтобы этим не воспользовались мошенники и не оформили кредиты, горожанке надо самой оформить заем и перевести деньги на «безопасный счет». Также на этот счет троичанка перевела накопления – 320 тыс. руб.

После этого, по инструкции мошенников горожанка оформила несколько кредитов на 1,5 млн руб., заложив свою квартиру. На следующий день она обнаружила в почтовом ящике «повестку» к сотруднику правоохранительных органов в Челябинск. Приехав в областной центр троичанке снова позвонил «банковский сотрудник» и убедил ее оформить кредиты челябинских банках. Здесь женщина получила 1,6 млн руб. и перевела всю сумму на сторонние счета.

Следственный отдел МО МВД России «Троицкий» возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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