В Новосибирске построят новый картодром за 60 млн рублей

В Новосибирске построят новый картодром и футбольный центр. Соглашения о строительстве объектов были подписаны с инвесторами в рамках X международного форума технологического развития «Технопром-2023».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Картодром планируется разместить на базе Областного центра детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр». Объект будет использоваться в равной степени между инвестором и госучреждением. Площадь застройки составит 2,3 тыс. кв. м. Сумма инвестиций оценивается в 60 млн руб.

В рамках технического переоснащения действующего картодрома, будут созданы места для проведения соревнований по техническим видам спорта.

Инвестором второго проекта выступило ООО «Морион». Футбольный центр возведут в Калининском районе города на территории Плехановского жилмассива. Общая площадь центра составит 4.1 тыс кв м.в,. Там разместятся четыре крытых поля для мини-футбола, раздевалки, душевые, тренерская, зона ожидания и подсобные помещения. Объем инвестиций в проект составит 120 млн руб.

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Александр Киселев