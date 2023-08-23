В дело о возврате участков пермского порта в госсобственность вступила ФАС РФ

Федеральная антимонопольная служба РФ подала апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Пермского края об отказе в возвращении в пользу государства участков речного порта и объектов инфраструктуры, принадлежащих АО «Порт Пермь» и другим компаниям. Как стало известно «Ъ-Прикамье» на заседании Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 22 августа, ФАС РФ ходатайствовала о восстановлении пропущенного срока на подачу жалобы. В ФАС указали, что заявителя не привлекли к участию в деле, тогда как недавнее решение суда затрагивает обязанности антимонопольного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Помимо ФАС РФ, апелляционную жалобу на решение суда подала и прокуратура Пермского края, являющаяся истцом в этом деле. Надзорное ведомство требовало признать незаконными сделки 2009 года, по которым АО «Порт Пермь» получило из федеральной собственности более 20 земельных участков и объекты инженерной инфраструктуры. Ответчиками по этому заявлению, помимо АО «Порт Пермь», стали теруправление Росимущества в Пермском крае, ООО «Порт Пермь», ООО «Диджитал Порт», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», а также чешская компания «Далтамен, СЕ». В итоге первая инстанция в удовлетворении требований прокуратуры отказала, мотивировав это тем, что оформление прав на участки было совершено в рамках законодательства, а также пропуском срока исковой давности.

На заседании 22 августа представитель прокуратуры поддержал жалобу ФАС РФ, аналогичная позиция была у представителей теруправления Росимущества, АО «Порт Пермь» (основная доля акций принадлежит РФ) и ООО «Порт Пермь» (дочерняя компания АО). Представитель «Далтамен, СЕ» посчитал, что решение по рассматриваемому делу не нарушает законные интересы ФАС РФ. Прокуратура оспаривает сделки по приватизации, совершенные в 2009–2010 годах — до установления иностранного контроля над имуществом пермского порта. При этом окончательно иностранный контроль над стратегическим предприятием был установлен в 2016 году, отметил представитель «Далтамен, СE».

«Если антимонопольный орган вступит в процесс в качестве участника, то очевидно, что произойдет уточнение исковых требований как по предмету, так и по основаниям. Возможно, ФАС заявит самостоятельные требования, и мы будем очень долго рассматривать спор»,— объявил юрист «Диджитал Порта». В «Инвестгрупп» добавили, что являются добросовестным приобретателем недвижимого имущества порта и у компании никогда не было иностранных участников.

Выслушав мнения участников заседания, суд постановил привлечь ФАС РФ к рассмотрению дела в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. Напомним, что в 2022 году именно ФАС добилась судебного решения о возвращении порта в собственность РФ.