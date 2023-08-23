Житель Норильска получил срок за призывы к насилию над военнослужащими в сети

В Красноярском крае суд рассмотрел уголовное дело жителя Норильска, который обвинялся в публикации призывов к насилию в соцсетях. Об этом рассказали в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

Как установило следствие, а затем и суд, норильчанин на своей персональной странице в запрещенной соцсети размещал материалы с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, российских. В ходе обыска квартиры подозреваемого оперативники обнаружили три электродетонатора ЭД-8Э.

Следователи возбудили уголовное дело о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) и незаконном хранении взрывных устройств (ст. 222.1 УК РФ). В результате судебного разбирательства мужчину признали виновным и приговорили к 2 годам 9 месяцам 2 дням лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 50 тыс. руб. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов сроком на 1 год.

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Илья Николаев