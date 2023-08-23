В Свердловской области похолодает до –2 градусов

Местами в Свердловской области к ночи 23 августа и утром 24 августа температура воздуха может опуститься до -2°. Как следует из данных Уральского гидрометцентра, средняя ночная температура в области составит +3°…+8°. Кроме того, до 25 августа в регионе ожидается высокий и чрезвычайный класс пожароопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Днем в четверг, 24 августа, в некоторых частях области ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит +13°…18°, ветер до 8 м/с. В Екатеринбурге будет облачно, преимущественно без осадков.

В пятницу, 25 августа, ночью температура воздуха составит +4°…+9°, а днем температура воздуха также составит 13°…18°. В некоторых частях региона пройдет небольшой дождь. Ветер до 8 м/с.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте