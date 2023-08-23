Доля свободных офисов в крупных городах Сибири составила 3%

По итогам первого полугодия 2023-го доля свободных офисов в Новосибирске, Красноярске и Омске составила 3%, сообщили «Ъ-Сибирь» в компании CORE.XP. При этом в Красноярске отмечено снижение доли вакантных площадей в офисных помещениях с 6% в 2021 году до 3% в 2023-м. В Новосибирске и Омске изменений не произошло.

«Ситуация в регионах остается неизменной из-за отсутствия новых качественных деловых центров, у арендаторов нет возможности переехать в новые объекты. Регионы ограничены перезаключением существующих договоров и их пролонгацией. Это приводит к тому, что в Сибири мало движения и прогресса в сфере коммерческой недвижимости», - прокомментировали в компании.

По данным CORE.XP, на офисный рынок топ-3 крупных городов Сибири (Красноярск, Новосибирск, Омск) приходится 18% площадей (около 660 тыс. кв. м) от совокупного офисного предложения 14-ти крупных городов-миллионников России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга). Основной объем офисного предложения в Сибири сформирован офисами класса В - доля таких объектов превышает 62%. Примерно 90% в региональных офисах составляют помещения площадью от 200 до 600 кв. м, предложение от 2 тыс. кв. м ограничено.

Новосибирск в то же время входит в тройку городов-миллионников с самой высокой средней ставкой аренды в офисах, которая составляет около 1,6 тыс. руб. за кв. м в месяц (в офисах класса А – 2,1 тыс. руб. за кв. м в месяц). Для сравнения в Московском регионе показатель средней арендной ставки равен 2 тыс. руб. за кв. м в месяц (класс А – 2,5 тыс. руб. за кв. м в месяц). Средняя ставка аренды в Красноярске выросла вдвое с 2021 года, достигнув 1,1 тыс. руб. за кв. м в месяц по итогам первого полугодия 2023-го. В Омске ситуация осталась неизменной, арендные ставки здесь традиционно ниже средних значений.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова