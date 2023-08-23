Торги на строительство Центра нанотехнологий в Томске за 1,2 млрд руб отменены

Комиссия по закупкам отменила торги на завершение строительства второй очереди «Центра инноваций и технологий» в Томске. Согласно протоколу рассмотрения заявок, две поступившие на конкурс заявки не соответствуют требованиям документации. В частности, один из двух участников отметил наличие грузоподъемного крана, мощностью до 50 т, тогда как необходимо до 60 т.

Работы по завершению строительства Центра нанотехнологий должны быть завершены в течение 27 месяцев с момента подписания договора. Подрядчику необходимо выполнить строительно-монтажные, отделочные работы, оснастить объект системами инженерно-технического обеспечения, поставить и смонтировать оборудование, а также благоустроить территорию. Начальная стоимость контракта – 1,2 млрд руб. Заказчиком выступает АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Томск"».

Строительство Центра нанотехнологий предусмотрено в рамках второй очереди Центра инноваций и технологий, который реализуется на площадке Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск».

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Лолита Белова