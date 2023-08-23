Пансионат пустили в оборот

Суд в Туапсе рассмотрит иск Генпрокуратуры России к десяти собственникам о признании незаконными сделок по приобретению ими 42 земельных участков общей площадью 9 га в поселке Ольгинка. Надзорное ведомство доказывает, что более десяти лет назад муниципалитет незаконно изменил категорию земель с особо охраняемой территории на земли поселений и продал участки частным лицам. Собственники уверены в чистоте сделки и доказывают, что участки не относятся к землям с ограниченным режимом использования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генпрокуратура считает, что 42 земельных участка в поселке Ольгинка Туапсинского района были проданы в частную собственность незаконно

Фото: администрации Туапсинского района Генпрокуратура считает, что 42 земельных участка в поселке Ольгинка Туапсинского района были проданы в частную собственность незаконно

Фото: администрации Туапсинского района

Туапсинский районный суд приступил к рассмотрению иска Генеральной прокуратуры России, предъявленного к десяти собственникам 42 земельных участков общей площадью 9 га в курортном поселке Ольгинка Туапсинского района. Ведомство требует признать недействительными сделки по приобретению земли. Девять ответчиков являются физическими лицами, один — коммерческой организацией. Также к процессу в качестве ответчика привлечена местная администрация, которая продавала эти земли. Кроме признания сделок недействительными Генпрокуратура требует зарегистрировать на участки права Краснодарского края. Очередные слушания по делу назначены на 24 августа.

Как следует из иска (копия имеется в распоряжении «Ъ-Кубань»), в 1983 году исполком Туапсинского райсовета передал пансионату отдыха «Ольгинка» 24 га земли для строительства здравницы. В 1992 году учреждение было преобразовано в акционерное общество. Позже за пансионатом был закреплен участок площадью 14,4 га и еще 2 га — под хозяйственную деятельность на праве аренды. Истец утверждает, что на тот момент земли под «Ольгинкой» имели статус особо охраняемых территорий, однако райадминистрация якобы незаконно изменила их категорию на земли населенных пунктов и в 2008 году продала 9 га ЗАО «Пансионат отдыха "Ольгинка"» в связи с тем, что на участке уже имелась его недвижимость (пять домов отдыха, спальные корпуса, столовая, склады, хозблоки и пр.). При этом, как говорится в иске, пансионат не преследовал цели заниматься санаторно-курортным лечением, а местная администрация действовала вопреки интересам России, оказывая пансионату содействие. В итоге сделки якобы были совершены только с целью вовлечения земель в оборот, заключает Генпрокуратура.

Также Генпрокуратура ссылается на постановление губернатора Кубани о придании ряду муниципалитетов, в том числе Туапсинскому району, статуса курортов краевого значения.

Сторона ответчиков в разговоре с «Ъ-Кубань» обратила внимание на то, что надзорное ведомство оспаривает только сделки последних трех лет, но не трогает сделки 15-летней давности, на основании которых участки выбыли из государственной собственности. Не учитывает, по словам ответчиков, Генпрокуратура и нормативный акт, которым была изменена категория земель.

«Получается, что истец указывает на незаконность изменения категории земли и договора о ее продаже, при этом ни нормативный акт, ни сделку он не оспаривает. Как тогда оспаривать эти сделки, если они основаны на абсолютно законных договоре и постановлении администрации?» — комментирует ситуацию краснодарский адвокат Юрий Пустовит.

Кроме того, отмечает он, в постановлении губернатора есть оговорка, что курорты утверждаются в зонах санитарной охраны, которые не установлены.

«Генеральной прокуратурой не заявляются требования о применении последствий недействительной сделки, что уже само по себе является основанием для отказа в иске. Вместо этого истец просит признать право собственности за краем, который никогда не являлся собственником этих земель»,— говорит господин Пустовит. Он добавляет, что истребовать земли у граждан невозможно, поскольку истек трехлетний срок давности.

В администрации Туапсинского района не смогли оперативно прокомментировать «Ъ-Кубань» свою правовую позицию.

Михаил Волкодав

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