Так не продавайся же ты никому

Сделка по продаже производственного комплекса обанкротившегося еще в 2005 году ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» сорвалась. Конкурсный управляющий завода Лев Шляпин сообщил, что ФГУП и победитель торгов по реализации имущества ООО «ПСК „Спецпректстрой“» расторгли договор куп­ли-продажи. Это произо­шло после того, как Минпром­торг отозвал у ООО недавно выданную лицензию на работу с данными, составляющими гостайну. В этих условиях господин Шляпин не может передать компании оборудование и секретные документы для выполнения гособоронзаказа. Если имущество не выкупит государство, то оно снова будет выставлено на продажу, в этом случае завод может быть продан за минимальную цену 181,2 млн руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

О расторжении договора купли-продажи конкурсный управляющий завода Дзержинского Лев Шляпин сообщил на заседании в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде. По его словам, это связано с тем, что Минпромторг РФ отозвал у ООО «ПСК „Спецпректстрой“» лицензию на работу со сведениями, составляющими гостайну. «Мы понимаем, что не можем передать этой компании оборудование и секретную документацию, необходимые для выполнения гособоронзаказа,— пояснил господин Шляпин.— В итоге стороны заключили соглашение о расторжении договора».

В апелляции Минпромторг, прокуратура и Росимущество пытались обжаловать решение суда первой инстанции, который признал законным торги по продаже имущественного комплекса предприятия. В апреле их победителем стало ООО «ПСК „Спецпректстрой“», которое согласилось приобрести лот за 725 млн руб. В мае Минпромторг РФ обратился с иском об оспаривании торгов, поскольку министерство посчитало, что управляющий создал преференции для единственного участника процедуры. Затем к спору присоединились Росимущество и прокуратура.

При рассмотрении апелляционной жалобы представитель прокуратуры настаивал, что «Спецпректстрой» вообще не мог быть допущен до участия в торгах, поскольку на момент направления заявки у компании отсутствовала лицензия на работу со сведениями, составляющими гостайну. За ее выдачей в Минпромторг ООО обратилось в день подачи заявки, в итоге компания получила лицензию непосредственно перед рассмотрением своего предложения. Тем не менее, считает надзорный орган, управляющий незаконно допустил «Спецпректстрой» до участия в конкурсе. В то же время, сотрудник прокуратуры не смог ответить на вопрос судьи, каким образом эти действия нарушили чьи-то права, поскольку ООО было единственным участником торгов. Также заявитель согласился с данными председательствующего в процессе, что после получения лицензии «Спецпректстрой» мог принять участие в новом этапе торгов, снизив цену в два раза. По его мнению, торги должны признать недействительными из-за самого факта «процедурного нарушения». Позицию надзорного органа поддержало Росимущество и ФНС, которая контролирует около 88% кредиторской задолженности предприятия. Минпром­торг своих представителей в апелляционную инстанцию не направил.

Лев Шляпин, в свою очередь, отметил, что как конкурсный управляющий он должен обеспечить продажу завода по максимально возможной цене для удовлетворения требований кредиторов. Господин Шляпин говорит, что за 2,5 года управления заводом он смог сделать из него прибыльное предприятие, которое загружено заказами и работает в три смены. Сейчас ФГУП оплачивает всю текущую задолженность, в том числе и перед энергетиками. «С сентября прошлого года объем заказов вырос в три раза без единого рубля инвестиций,— рассказал он.— Сейчас существует перспектива нового кратного увеличения. Для этого как воздух нужны инвестиции, но участвовать в большинстве государственных программ по поддержке ОПК мы не можем из-за статуса банкрота».

Конкурсный управляющий пояснил, что при получении заявки от «Спецпректстроя» у компании действительно не было лицензии, но он имел право принять ее, о чем свидетельствует судебная практика. «Наоборот, нарушением с моей стороны было, если бы я отклонил заявку, а „Спецпректстрой“ заявился бы уже на следующем шаге торгов, когда цена лота снизилась в два раза. Это бы привело к нарушению прав кредиторов»,— считает Лев Шляпин. Также управляющий рассказал, что перед торгами уведомил правительство РФ, Росимущество и Минпром­торг о преимущественном праве государства на выкуп лота, но ответов по существу не получил. «Сегодня я направил новые уведомления. Если государство откажется от этого права, то имущество снова будет выставлено на торги за 725 млн руб., по закону процедура должна продолжаться»,— пояснил он. Он не исключил, что в итоге завод будет продаваться по так называемой цене отсечения за 181,2 млн руб.

В итоге в удовлетворении апелляционных жалоб было отказано.

Источник в сфере ОПК говорит, что привлекательность завода Дзержинского как «бизнес-проекта» напрямую зависит от объема его гособоронзаказа. «Эта информация секретная, поэтому какие-либо расчеты делать сложно,— рассказывает он.— С одной стороны, минимальная цена в 181,2 млн руб. — это ничто за такой производственный объект. С другой, маржинальность оборонных контрактов, как правило, низкая, а заводу нужны инвестиции даже для поддержания текущих производственных мощностей». Также он считает странной позицию ФНС как мажоритарного кредитора должника. «С точки зрения логики, налоговый орган не должен был выступать за признание торгов недействительными, поскольку продать имущество больше чем за 725 млн руб. уже не получится, а для снижения цены до минимальной есть очень реальный риск. Чем они руководствуются, я понять не могу»,— говорит собеседник «Ъ-Прикамье».

Дмитрий Астахов