Метание «Молота»

Девелопер ПМД отказался от строительства жилого комплекса с бассейном на месте бывшего стадиона рядом с УДС «Молот». Ранее проект вызвал широкий общественный резонанс, и сейчас власти Прикамья договорились с застройщиком об изъятии участка стадиона из собственности ПМД. Взамен компании предоставят альтернативную территорию, по данным „Ъ-Прикамье“, ПМД уже рассматривает различные предложения. На месте стадиона краевые власти хотят построить многофунк­циональный легкоатлетический спорткомплекс (МФК). По мнению эксперта, при подборе альтернативного участка для девелопера следует исходить из стоимости изымаемой территории. Земля под жилищное строительство обычно стоит дороже, чем территории, предназначенные для размещения спортобъектов.



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В Перми на бывшем стадионе возле УДС «Молот» вместо жилья планируется возвести многофункциональный спортивный комплекс для легкоатлетов. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, на этой территории предполагается создать современный легкоатлетический кластер «Молот» для подготовки профессиональных спортсменов и занятий любителей. Ранее площадку собирался застроить девелопер ПМД, против этого проекта выступили местные жители и общественники.

Территория бывшего стадиона у «Молота» общей площадью 5,4 га принадлежит ГК «ПМД» с 2017 года. Компания планировала построить там жилой квартал с плавательным 50-метровым бассейном и много­уровневой парковкой. Также ПМД собирался реконструировать сквер у ДК Ленина и обустроить парковочные места. Концепцию застройки одобрил региональный градсовет. Комиссия по землепользованию и застройке направила проект компании на публичные слушания, которые должны были состояться летом 2021 года, но так и не прошли.

В региональном министерстве спорта пояснили, что концепция легкоатлетического кластера уже разработана. Строительство МФК позволит региону принимать межрегиональные и всероссийские соревнования, говорят в министерстве. Планы по возведению этого спортобъекта стали итогом договоренностей с руководством Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которое летом побывало в Прикамье.

По данным минспорта, новый стадион нужен региону, поскольку ни один из существующих не соответствует требованиям ВФЛА. Для строительства подходящего спорт­объекта нужен крупный участок площадью не менее 4,5 га. Этим требованиям соответствует территория бывшего стадиона рядом с УДС «Молот», подчеркнули в министерстве. Там могут разместить МФК, центром которого станет легкоатлетический стадион. Объект будет включать футбольное поле 105х68 м, прямые и круговые беговые дорожки (по восемь каждых), зрительские трибуны (более 2500 мест), помещения для обслуживания занимающихся. Также планируется построить объекты для занятий массовым спортом — футбольную площадку, хоккейную коробку, крытую тренировочную ледовую арену, баскетбольные и волейбольные площадки. В минспорта рассматривают разные источники финансирования стройки, в том числе федеральные целевые программы и механизмы ГЧП.

Краевое минимущества уже начало разрабатывать документацию по планировке территории для размещения спорткомплекса. По оценке ведомства, необходимую документацию должны привести в соответствие в I квартале 2024 года. После этого у ГК ПМД можно будет изъять земельный участок. Согласно законодательству, в случае изъятия участка собственнику должны предоставить альтернативную площадку.

Источник, близкий к ПМД, сообщил «Ъ-Прикамье», что девелопер согласен передать в краевую собственность участок под бывшим стадионом. По его словам, это произойдет до конца года. Взамен край предоставит ПМД компенсацию в виде земельного участка. Он пока не выбран, но интересные предложения для девелопера есть, все они в Перми. «В настоящее время, совместно с министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, мы ведем подбор подходящих земельных участков взамен попадающих под изъятие»,— пояснили в пресс-службе ГК ПМД.

По мнению гендиректора «Перм­главснаба» Владимира Занина, именно из-за негативного отношения общественности к жилой застройке стадиона краевые власти и владелец объекта (ПМД) нашли компромиссное решение по использованию этого участка. Собеседник пояснил, что земля под жилищное строительство обычно стоит значительно дороже площадок, предназначенных под спортивные объекты. Поэтому при подборе участка на замену надо исходить из стоимости территории по ул. Лебедева, 13. «Если участок будет меняться на территорию с таким же назначением (под спортобъекты), то имеет смысл, чтоб их площади были сопоставимы. Но если мы говорим о назначении территории под жилищное строительство, то при подборе замены изымаемому участку надо определять его стоимость с учетом назначения и имеющихся обременений»,— полагает гендиректор «Пермглавснаба».

Евгения Ахмедова