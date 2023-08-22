В Астрахани четырехлетний мальчик утонул в парке аттракционов

Прокуратура и СУ СКР Астраханской области начали проверки после гибели несовершеннолетнего в бассейне парка «Планета», сообщили пресс-службы ведомств.

22 августа четырехлетний мальчик утонул в бассейне парка культуры и отдыха «Планета» на ул. Николая Островского в Советском районе Астрахани.

«Ребенок находился в парке с мамой, братом и сестрами. Мальчик без присмотра скатился с горки в бассейн. Отдыхающие заметили под водой ребенка, вытащили его, после чего начали оказывать первую помощь. Прибывшие на место происшествия медики провели реанимационные мероприятия, однако спасти мальчика не удалось», — рассказали следователи.

На месте происшествия работают специалисты, устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход проверки держит на особом контроле глава следственного управления Ибрагим Могушков.

Дарья Васенина

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