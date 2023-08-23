Увольнительный момент

Региональные власти планируют напрямую назначать и увольнять директоров школ в муниципалитетах Прикамья. Об этом заявила министр образования региона Раиса Кассина. По ее словам, это решение позволит эффективнее контролировать использование учреждениями средств краевого бюджета и выполнение федеральных задач в сфере образования. Против выступают прокуратура края и аппарат Законодательного собрания. Депутаты заксобрания инициативу министерства поддерживают. Представитель муниципальной власти, напротив, относится к ней настороженно. Он считает, что перераспределение полномочий и ужесточение требований к директорам школ может усилить кадровый дефицит в территориях Прикамья.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Комитет заксобрания по развитию инфраструктуры рассмотрел законопроект губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о перераспределении ряда полномочий мэрии Перми в пользу регионального правительства. Наиболее спорный момент данной инициативы — передача краевым властям полномочий по назначению и увольнению директоров пермских школ.

Против законопроекта в этой редакции выступили прокуратура Пермского края, управление экспертизы и аналитики, а также государственно-правовое управление заксобрания. Юристы отмечают, что учредителем образовательных учреждений являются органы местного самоуправления, поэтому частичное перераспределение полномочий в пользу региональных властей может быть расценено как «соучредительство», не предусмотренное действующим законодательством.

Авторы законопроекта с такой трактовкой не согласны. Замруководителя администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян на заседании комитета заявила, что пока не планируется исключать из законопроекта норму о назначении и увольнении директоров пермских школ властями региона. Кроме того, региональное министерство образования при подготовке проекта ко второму чтению планирует получить полномочия по аттестации руководителей образовательных организаций.

Министр образования Пермского края Раиса Кассина рассказала, что аттестация предполагает «определение уровня компетенции директора». «По итогам возможны несколько вариантов: увольнение, отказ от назначения, доготовка или назначение»,— поделилась министр. По ее словам, после Перми министерство намерено контролировать кадровые назначения во всех школах Прикамья.

Министр подчеркнула, что сейчас региональный бюджет «практически полностью финансирует сферу образования». Но при этом краевое министерство не может напрямую влиять на управление учебными заведениями, в частности на штатное расписание. Госпожа Кассина полагает, что дополнительные полномочия позволят краевым властям скорректировать зарплату директоров школ и завучей, чтобы она несильно отличалась от зарплаты обычных учителей.

Раиса Кассина заявила также, что отсутствие возможности назначать и увольнять директоров школ мешает региональному министерству реализовывать «единую федеральную стратегию в сфере образования». «Каждый муниципалитет будет выполнять те задачи, которые ставит ближайший начальник, а не страна. Есть много примеров, когда посылы, которые идут к нам от Федерации, прерываются на уровне муниципалитетов»,— считает министр.

По итогам рассмотрения профильный комитет рекомендовал принять законопроект в первом чтении на заседании заксобрания 24 августа и доработать все спорные моменты, касающиеся среднего образования, до второго чтения.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике, где также рассматривался законопроект, Сергей Ветошкин поддерживает инициативу министерства. «Финансирование среднего образования осуществляется из регионального бюджета. Муниципалитеты тратят деньги только на содержание зданий школ. Также меняются подходы к школьному образованию на федеральном уровне — определяются единые образовательные стандарты, единая государственная политика. Учитывая это, Раиса Алексеевна (Кассина.— «Ъ-Прикамье») предлагает механизм, который позволит региону соответствовать федеральным требованиям»,— считает депутат. Он добавил, что сейчас региональное министерство уже согласовывает руководителей муниципальных департаментов и отделов образования.

Вместе с тем господин Ветошкин отметил, что с юридической точки зрения инициатива нуждается в доработке: «Надеюсь, ко второму чтению мы получим согласованный вариант документа».

Руководитель фракции КПРФ в краевом парламенте депутат Анна Баранова считает, что «краевое образование должно контролироваться на региональном уровне, как и здравоохранение». «На осуществление этих полномочий выделяется значительное федеральное и региональное финансирование. Поэтому считаю, что учреждения среднего образования и здравоохранения на территории региона должны быть подконтрольны краевому правительству»,— утверждает депутат.

Глава Кунгурского муниципального округа, председатель Совета муниципальных образований Прикамья Вадим Лысанов предполагает, что министерство образования может столкнуться с трудностями при назначении и увольнении директоров образовательных учреждений. «Конечно, львиная доля финансирования школ идет из краевого бюджета. Но все-таки на местах подбирать кадры проще, тем более что кадровый резерв в муниципалитетах небольшой. Если министерство будет прислушиваться к рекомендациям местных властей, утверждать предложенные кандидатуры, то это может быть конструктивно. Но если руководителям будут предъявлять дополнительные требования, то в муниципалитетах могут возникнуть кадровые проблемы»,— поделился глава округа.

Константин Кадочников