Гаишники не убедились в безопасности маневров

Второй отдел по расследованию особо важных дел управления СКР по Башкирии завершил расследование громкого уголовного дела в отношении экс-начальника межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела (МРЭО) ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова и его семерых бывших подчиненных. Они обвиняются в 55 эпизодах получения взяток за выдачу водительских удостоверений без сдачи экзаменов. Адвокат господина Шайбакова сообщил „Ъ“, что его подзащитный вину не признает, а в уголовном деле много процессуальных нарушений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

В прокуратуру Башкирии поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника МРЭО отдела ГИБДД Башкирии подполковника Ильдуса Шайбакова, его экс-заместителя Айдара Гиндуллина, пятерых бывших госинспекторов и одного отстраненного от исполнения обязанностей: Ильшата Загидуллина, Илдара Нафикова, Ильдара Губайдуллина, Михаила Паситова, Евгения Евсеева и Динара Фахретдинова. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), получении взяток (ч. ч. 3, 5 ст. 290 УК РФ), мелком взяточничестве (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ), а также в организации превышения должностных полномочий (ч. ч. 2, 3 ст. 33, ч. 1 ст. 286 УК РФ).

В пресс-службах республиканских СКР и МВД сообщили, что преступное сообщество под руководством Ильдуса Шайбакова действовало в 2014–2020 годах.

Сообщники помогали получить водительские права без сдачи экзаменов за взятки, суммы которых варьировались от 15 тыс. до 40 тыс. руб.

Посредниками при передаче взяток были сотрудники автошкол, близкие знакомые или родственники обвиняемых, на чьи банковские карты зачислялись средства. Всего в ходе расследования установлено 55 фактов получения взяток. Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей, часть которых уже рассмотрена в суде.

Деятельность преступного сообщества была пресечена в марте 2021 года, семеро фигурантов уволены со службы, на их имущество наложен арест. В частности, в сентябре 2021-го Ленинский районный суд Уфы по иску прокурора Башкирии изъял в доход государства принадлежащие Ильдусу Шайбакову, его супруге и детям три офисных помещения, квартиру площадью 45 кв. м, два внедорожника Skoda Kodiaq и Land Cruiser 150 и $60 тыс.

По данным прокуратуры Башкирии, общая стоимость конфискованного имущества составляла около 34 млн руб.

Ответчики не смогли доказать, что эти активы приобретены на законные доходы. Также в сентябре 2022 года Верховный суд Башкирии обратил в доход государства трехкомнатную квартиру Айдара Гиндуллина в Уфе. В марте текущего года кассационная инстанция утвердила это решение.

После того как в апреле 2021 года Шайбакову были предъявлены обвинения, он скрылся. Больше года обвиняемый находился в федеральном розыске. В августе прошлого года подполковник был задержан на Южном автовокзале в Уфе, сообщали источники „Ъ“ в правоохранительных органах. В настоящее время он находится в СИЗО.

«Расследование уголовного дела представляло особую сложность в связи с большим количеством фигурантов и выявленных преступлений, объем уголовного дела составил 39 томов»,— говорится в сообщении СКР. В МВД Башкирии добавили, что намерены «и далее принципиально подходить к выявлению противоправных деяний сотрудников ведомства и привлечению их к установленной законом ответственности».

В пресс-службе прокуратуры „Ъ“ пояснили, что дело поступило недавно и находится на изучении, обвинительное заключение по нему еще не утверждалось.

Адвокат Ильдуса Шайбакова Игорь Гатауллин сообщил „Ъ“, что его подзащитный не признает вину. «Свидетели, которые дают на него показания, в частности один из посредников, сами привлечены к уголовной ответственности. Мы полагаем, что они таким образом пытаются избежать строгого наказания. Все показания у них противоречивые. Сначала говорили, что взятку давали лично Шайбакову, позже выяснилось, что якобы клали в машину. При этом марку автомобиля назвать не смогли, номер все время путают. Если какой-то инструктор у какого-то курсанта брал взятку, все это инкриминируют Шайбакову, поскольку он был руководителем. Но он не видел этих денег. Моему подзащитному, в частности, инкриминировали, что он получил в качестве одной из взяток нож стоимостью 4,8 тыс. руб. за выдачу водительского удостоверения без экзамена. Но мы установили, что этот нож подарил ему председатель Центрального духовного управления мусульман верховный муфтий России Талгат Таджуддин, а экзамен сдавал хозработник, который зарегистрирован по месту жительства Талгата Таджуддина. Мы просили допросить Таджуддина, но нам следователь отказал, потому что нет оснований»,— рассказал господин Гатауллин.

Адвокат также сообщил, что Ильдуса Шайбакова не задерживали на автовокзале, он сам пришел к следователю и написал явку с повинной. По словам Игоря Гатауллина, в уголовном деле много процессуальных нарушений.

«Дело в отношении Шайбакова по надуманным основаниям дважды возвращалось на дополнительное расследование. Его лишили возможности ознакомиться с вещественными доказательствами»,— подчеркнул защитник.

Игорь Гатауллин отметил, что никто из фигурантов не признает обвинение в организации преступного сообщества. Действия следователя и суда обжалованы в четвертом апелляционном суде общей юрисдикции. Остальные фигуранты по делу были освобождены по истечении предельного срока содержания под стражей. «Мы расцениваем оставление под стражей Шайбакова как способ оказания давления с целью преступную организацию, чтобы совершать тяжкие преступления. Неоднократно Шайбакова просили дать показания на своего руководителя (в то время ГИБДД руководил Динар Гильмутдинов, ныне является депутатом Госдумы), Шайбаков заявлял, что говорить ему нечего»,— заключил господин Гатауллин.

Влада Шипилова