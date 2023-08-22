Ипотеку оформляют впрок

Объемы жилищного кредитования в Удмуртии увеличились на треть по итогам первого полугодия 2023 года, отмечается в статистике Банка России. На это повлиял отложенный в прошлом году спрос населения и страх дальнейшего роста ставок, а также расширение льготных программ, говорят эксперты. По их мнению, произошедшее повышение ключевой ставки ЦБ приведет к дальнейшему росту ставок по ипотеке, что к осени снизит спрос населения и темпы кредитования. Это в свою очередь может отразиться на строительной отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

За первое полугодие 2023 года в Удмуртии было выдано 12,1 тыс. жилищных кредитов, что на 27,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Удмуртстат со ссылкой на Центробанк России. Общая сумма жилищных кредитов составила 32,3 млрд руб., увеличившись на 33,5%. Средний срок кредитования вырос с 262 месяцев до 287.

Заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ПСБ в Удмуртии Оксана Сухих рассказала «Ъ-Удмуртия», что за шесть месяцев 2023 года 60% выдач в банке пришлись на программы, позволяющие приобретать недвижимость на первичном рынке.

«Вместе с тем в первом полугодии 2023 года региональное отделение ПСБ нарастило выдачу ипотечных кредитов на вторичное жилье на 50% в сравнении год к году. На повышенный спрос на такое жилье повлиял ряд факторов, в том числе, возможность для покупателей сразу заехать в квартиру, не ожидая сдачи дома и не вкладываясь дополнительно в ремонт. Средний чек ипотечного кредита в ПСБ увеличился почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,14 млн руб., что связано с ростом стоимости жилья»,— прокомментировала госпожа Сухих.

Рынок на время адаптировался к новой «нормальности», несмотря на растущие ипотечные ставки и высокую неопределенность, говорит исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак, комментируя причины роста нет пароль кредитования. Кроме того, ускорилось падение курса рубля, что заставило многих людей вновь взглянуть на недвижимость как на инструмент для защиты сбережений. Тем более, что во втором полугодии 2022 года многие отложили покупку квартир из-за нестабильности в экономике, а в результате накопился отложенный спрос, который и реализовался. «Стоит отметить, что двузначные проценты по рыночной ипотеке не “охлаждали” интерес населения, если судить по объему сделок. В 2020-2021 годах ипотека росла только благодаря однозначным ставкам и субсидируемым государством программам. Можно сделать вывод, что ситуация в экономике, риск дальнейшего роста ставок и обесценивание рубля стимулировали людей покупать недвижимость. Свою роль сыграла риторика ЦБ, который с начала года не исключал повышения ключевой ставки. Это разогревало потребительский спрос. Многие стремились взять жилищный кредит по “старым” условиям, не дожидаясь повышения ставок»,— сказал эксперт. Он добавил, что в Ижевске средневзвешенная ставка по ипотеке составила 7,75%, увеличившись с 6,32% в 2022 году, но не достигла регионального показателя в 2019 году — 9,86%.

Наибольшее количество ипотечных сделок ЦБ зафиксировал на рынке готового жилья, говорит Ярослав Баджурак. В Удмуртии за первое полугодие 2023 года на готовое жилье банки выдали 62% объема жилищных кредитов и 38% на новостройки по договорам долевого участия.

«Мы считаем, что переток потребительского спроса связан с разницей цен на первичном и вторичном рынке в результате действия госпрограмм и схем застройщиков с околонулевыми ставками и минимальным первоначальным взносом. Новостройки в среднем были дороже почти на 40%, что заставило Банк России вмешаться и ввести ограничительные меры. Драйвером роста рынка новостроек по-прежнему оставались госпрограммы с субсидированными ставками»,— добавил эксперт.

Ярослав Баджурак считает, что резкое повышения ключевой ставки уже с сентября снизит спрос населения и охладит темпы кредитования. Многие банки уже в июле подняли ставки до 12% по рыночным программам. Новый уровень – это плюс 2,5-3% к ключевой ставке ЦБ. Ситуация вернется в май 2022 года по уровню ипотечных ставок, уверен господин Баджурак. «Показательным станет период до 15 сентября – следующего заседания ЦБ по ключевой ставке. Если за это время не произойдет стабилизации курса рубля и появления оптимистичных заявлений монетарных властей, то повышение ипотечных процентов в пределах 15% возможно уже в начале осени. В ближайшие месяцы сокращение доступности покупки жилья в кредит не позволит поднимать цены на недвижимость. Спрос людей перетечет в новостройки, где действуют льготные госпрограммы. А банки будут в ускоренном режиме использовать лимиты кредитования по ним. Эти два обстоятельства не позволят рынку недвижимости резко упасть, как это было весной 2022 года»,— прокомментировал эксперт.

Одним из важных драйверов роста выступают льготные программы кредитования, условия которых были пересмотрены с начала года, говорит руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.

«Семейная ипотека, сельская, программы субсидирования — отличительной особенностью всех этих программ является их независимость от колебаний ключевой ставки»,— поделился господин Соловых.

Преподаватель кафедры экономики и финансов РАНХиГС в Санкт-Петербурге Екатерина Подольская считает, что ожидаемое повышение ставок после роста ключевой ставки может повлиять на спрос на ипотеку в краткосрочной перспективе. Но когда это произойдет, спрос на ипотечное кредитование снизится, что может отрицательно сказаться на строительной отрасли и экономике региона в целом.

Татьяна Колегова

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