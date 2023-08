На косметику возлагают большие одежды

Владельцы сети магазинов одежды Lady & Gentleman City рассматривают возможность запуска новых направлений своего бренда Just Clothes, включая косметику и товары для дома. Планы по продаже смежных категорий под своим брендом рассматривают сейчас и другие одежные ритейлеры. Но сейчас для выхода розничных компаний в новые сегменты не самое стабильное время в экономике, предупреждают эксперты.

Зарегистрированная в ОАЭ JC Universal DMCC подала заявку на регистрацию бренда Just Cosmetics, схожего с обозначением бренда магазинов одежды Just Clothes, обнаружил “Ъ” в базе Роспатента. Товарный знак регистрируется по классам в том числе косметических продуктов, гигиенических изделий, бижутерии. Just Clothes — новая одежная сеть «Трейд Менеджмента», управляющего магазинами Lady & Gentleman City.

Первый магазин под новым брендом открылся в московском торгцентре «Авиапарк» в июле этого года, сейчас сеть, по данным ее сайта, насчитывает восемь точек продаж по стране. До этого «Трейд Менеджмент» развивал только магазины одежды: помимо Lady & Gentleman City это монобрендовые Armani Exchange, Hugo, EA7 Emporio Armani и другие.

Вице-президент «Трейд Менеджмента» Игорь Григораш подтвердил “Ъ”, что компания рассматривает возможность создания новых линий бренда Just Clothes — Just Kids, Just Home (товары для дома), Just Cosmetics. Сейчас компания изучает спрос, для чего необходимо не менее двух сезонов, уточнил он.

Сейчас для фешен-ритейлеров дополнение ассортимента новыми категориями выглядит перспективным решением, говорит гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. После приостановки работы в России международных брендов H&M, Zara, развивавших в том числе направления товаров для дома и косметики, о выходе на эти рынки задумались и российские одежные ритейлеры. Товарный знак Lime Home в июле прошлого года начал регистрировать владелец российской сети магазинов одежды Lime Дмитрий Хохлов. Свою линейку для дома планировала запустить и сеть 12 Storeez. Там “Ъ” подтвердили, что сохраняют такие планы на 2024 год.

Есть и обратные примеры. Парфюмерно-косметический ритейлер «Золотое яблоко» добавляет в ассортимент товары для дома и одежду, напоминает старший директор CORE.XP Марина Малахатько.

Сформировать сильный зонтичный бренд получилось пока только у международных сетей Zara и H&M, хотя представленность их суббрендов товаров для дома была не такой широкой, как одежда, отмечает господин Бурмистров. На косметическом рынке сейчас есть место для новых марок и новых производителей, но им потребуются значительные инвестиции в маркетинг и рекламу, указывает исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский. По его словам, надо учесть и высокую конкуренцию с продукцией, импортируемой из стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.

Товары для дома выглядят логичным продолжением развития бренда, после того как у него появляется узнаваемость, считает Марина Малахатько. А пока, по ее мнению, целесообразно запускать новые направления только в партнерстве с другим ритейлером. Just Clothes — стартап, у которого пока нет лояльной аудитории, для которой можно было бы продавать смежную продукцию, констатирует Михаил Бурмистров.

Гендиректор сети универмагов «Стокманн» Геннадий Левкин считает, что для открытия новых направлений нужно прежде всего нарастить экспертизу, а для этого необходимы «более или менее стабильные экономические условия». Сам «Стокманн» планировал в январе—марте открыть первый магазин с товарами для дома «Стокманн Home». Но теперь компания отказалась от этих планов, сообщил “Ъ” господин Левкин. «Все силы компании брошены в этом и следующем году на развитие основного формата — универмага»,— объясняет топ-менеджер, не исключая возвращения к этой идее в перспективе.

Полина Гриценко, Алина Савицкая