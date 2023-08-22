Два жителя Нижнего Новгорода организовали наркоплантацию в Борском районе

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Нижнего Новгорода, организовавших плантацию наркосодержащих растений в арендованном нежилом помещении.

По данным прокуратуры, это помещение обвиняемые снимали в Борском районе. Туда они завезли необходимое оборудование и материалы для фасовки. Готовые к употреблению вещества соучастники планировали продавать на территории Нижегородской области. При задержании у них изъято более 2 кг наркотиков.

Обвинение соучастникам предъявлено по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц в крупном размере. Уголовное дело направлено в Борский городской суд для рассмотрения по существу.

Андрей Репин