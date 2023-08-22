Суд конфисковал имущество экс-вице-мэра Сочи Сергея Юрина

Центральный районный суд Сочи удовлетворил иск заместителя Генерального прокурора РФ Игоря Ткачева об обращении в доход государства активов, фактически принадлежащих бывшему заместителю главы города-курорта Сергею Юрину, сообщает объединенная пресс-служба судов Кубани. Государству отойдут объекты недвижимости в Сочи кадастровой стоимостью 192 млн руб.

По данным суда, в деле идет речь о двадцати одном участке, десяти нежилых помещениях и четырех домах. Спорное имущество оформлено на других лиц, но прокурорская проверка выявила, что настоящим владельцем недвижимости является Сергей Юрин, который с 2009 по 2018 год занимал должность вице-мэра Сочи по правовым вопросам. В октябре прошлого года экс-чиновник был приговорен к пятнадцати годам колонии за получение взяток от застройщиков за согласование проектов. Суд согласился с доводами прокуратуры, что на вырученные от противоправных действий средства Сергей Юрин приобретал имущество, которое регистрировал на подконтрольных лиц.

Анна Перова, Краснодар