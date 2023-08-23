Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не Москвой единой

Разрыв между топовыми школами столицы и регионов продолжает сокращаться

Исследование поступления выпускников школ проводится уже в девятый раз. По итогам работы составлены рейтинги школ по конкурентоспособности выпускников (основной рейтинг топ-200 и отдельные рейтинги по четырем укрупненным направлениям подготовки), а также рейтинги школ по общему количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы (на федеральном уровне, в восьми федеральных округах и 85 регионах России).

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ежегодный рейтинг лучших школ России агентства RAEX

В основной рейтинг — 200 лучших школ по конкурентоспособности выпускников — вошли учебные заведения, по окончании которых ученики наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты из рейтинга RAEX. Флагманы школьного образования держат марку — в топ-30 рейтинга всего три новых участника. Во главе нынешнего основного рейтинга — СУНЦ МГУ, вторую строчку сохранил Физтех-лицей им. П. Л. Капицы. Тройку призеров замкнул столичный лицей «Вторая школа», вытеснивший челябинский Физико-математический лицей №31 на четвертую позицию. Пятая строка осталась за Университетской гимназией МГУ. Наибольшего прогресса в топ-10 добилась Физико-математическая школа г. Тюмени, поднявшаяся за год сразу на пять мест — с 14-го на 9-е.

Рейтинг отразил рост конкурентоспособности региональных школ на фоне столичных — за четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45% до 31% (см. график). То есть, чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве: почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы. Всего же в список топ-200 вошли организации из 38 регионов РФ. Традиционно широко представлены Москва (62 школы), Московская область (23 школы) и Санкт-Петербург (18 школ), отметку в десять участников среди 200 лучших преодолели также Свердловская область и Татарстан (16 и 12 школ). Подробнее региональная структура рейтинга приведена на графике.

Помимо основного рейтинга RAEX также составил списки лидеров по укрупненным направлениям подготовки: «технические, естественно-научные направления и точные науки», «экономика и управление», «социальные и гуманитарные направления» и «медицина». В каждый из этих рейтингов вошло по 50 школ с наиболее высокой концентрацией выпускников, поступивших в ведущие вузы России на соответствующие направления. По двум из четырех направлений победители неизменны: СУНЦ МГУ лучше всех готовит технарей, а Медицинский Сеченовский предуниверсарий — поступающих на медицинские специальности. По двум другим направлениям произошла смена лидера: «гуманитарный» рейтинг возглавил частный Ростовский лицей КЭО, а по направлению «Экономика и управление» лучшей стала также частная «Ломоносовская школа».

Выход в лидеры рейтинга по направлениям подготовки частных школ, причем сразу двух, случился впервые. Ранее нынешние лидеры в тройки лучших входили, но «золота» не получали. Успех частников подчеркивает высокую конкурентоспособность такого рода учреждений в целом, и особенно в сфере общественных наук: почти треть «экономического» списка и 20% «гуманитарного» являются частными.

Не затерялись частные школы и в комплексном рейтинге топ-200 по конкурентоспособности. Уже упомянутый лицей КЭО занял седьмую позицию, а известной школе «Летово» не позволило бороться за медали лишь то, что примерно треть выпускников учреждения уезжает учиться за рубеж и в соответствии с методикой не учитывается при расчете рейтинга. В число лучших вошли и школы с историей, как школа-интернат «Дубравушка» (Обнинск), и молодые перспективные школы, как Хорошевская школа. Общая доля частных учреждений среди участников рейтинга приближается к 10%, и можно предположить, что частные школы смогут навязывать все более плотную борьбу признанным фаворитам — школам при вузах и центрам по работе с одаренными детьми.

Одновременно с рейтингами по конкурентоспособности (которые основываются на подсчете доли выпускников, поступивших в ведущие вузы страны) агентство также подготовило списки школ, являющихся крупнейшими поставщиками студентов для лучших вузов России. Эти рейтинги рассчитываются «по головам», то есть по абсолютному числу учащихся, поступивших в лучшие вузы страны. В этих списках выше шансы выйти в лидеры у больших школ, где много выпускников. Общероссийский перечень содержит 300 позиций, также определены лидеры на уровне федеральных округов (восемь рейтингов по 20 школ) и отдельных регионов (85 рейтингов, от 5 до 50 школ).

Самыми масштабными центрами подготовки студентов для лучших российских вузов являются Лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа №1580 и Школа при Центре педагогического мастерства (ЦПМ), за два года увеличившая количество выпускников более чем в десять раз. Это позволило Школе ЦПМ ворваться в тройку крупнейших поставщиков студентов (однако не могло не сказаться на среднем уровне качества подготовки — в рейтинге по конкурентоспособности школа за год опустилась с 10-го на 23-е место).

Полные версии всех вышедших рейтингов опубликованы на сайте.

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, 2023 год

МестоШколаСубъект федерацииГородБаллДоля бюджетников* (%)Доля зачисленных по договору** (%)Доля «олимпиадников»*** (%)
1СУНЦ МГУМоскваМосква1,000029,0%6,9%64,1%
2Физтех-лицей им. П.Л. КапицыМосковская областьДолгопрудный0,898534,8%17,4%47,7%
3Лицей «Вторая школа»МоскваМосква0,887837,9%19,2%42,9%
4Физико-математический лицей №31 г. ЧелябинскаЧелябинская областьЧелябинск0,881042,2%3,6%54,2%
5Университетская гимназия МГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваМосква0,857854,8%11,3%33,9%
6Президентский физико-математический лицей №239Санкт-ПетербургСанкт-Петербург0,808533,4%12,0%54,5%
7Лицей КЭОРостовская областьРостов-на-Дону0,807152,4%6,3%41,3%
8СУНЦ НГУНовосибирская областьНовосибирск0,788063,4%11,4%25,2%
9Физико-математическая школаТюменская областьТюмень0,765235,6%8,0%56,3%
10Физико-математический лицей №5 г. ДолгопрудныйМосковская областьДолгопрудный0,759645,1%24,2%30,8%
11Школа №179МоскваМосква0,759025,0%33,0%42,0%
12Лицей научно-инженерного профиляМосковская областьКоролев0,747347,8%25,0%27,2%
13Республиканский лицей для одаренных детейМордовия республикаСаранск0,746114,7%2,9%82,4%
14Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. АлфероваСанкт-ПетербургСанкт-Петербург0,743134,4%8,3%57,3%
15Школа №2007 ФМШМоскваМосква0,690942,6%27,4%30,0%
16Лицей Финансового университетаМоскваМосква0,683723,6%36,3%40,1%
17Югорский физико-математический лицей-интернатХанты-Мансийский Автономный округ - ЮграХанты-Мансийск0,679856,4%15,5%28,2%
18Лицей №153Башкортостан РеспубликаУфа0,676737,3%10,4%52,2%
19Лицей при ТПУТомская областьТомск0,669373,2%11,7%15,1%
20Вологодский многопрофильный лицейВологодская областьВологда0,668633,9%11,3%54,8%

* Доля зачисленных по общему конкурсу на бюджетной основе среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.
** Доля зачисленных на платной основе или по результатам целевого приема среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.
*** Доля зачисленных на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.

Как мы считали

Подготовленные агентством RAEX рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты страны. Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2021 и 2022 годов. Использовались данные 47 из 52 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2021 или 2022 году. Всего обработана информация о поступлении свыше 230 тыс. выпускников школ.

Для расчета результата количество выпускников школы, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, делилось на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. При этом для предметных рейтингов учитывались только выпускники, поступившие на соответствующие направления (например, «медицина» или «экономика и управление»). Влияние на итоговый балл школ также оказывали уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления абитуриента (на бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе, по целевому набору или без вступительных испытаний по результатам олимпиад).

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...