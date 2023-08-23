Не Москвой единой

Исследование поступления выпускников школ проводится уже в девятый раз. По итогам работы составлены рейтинги школ по конкурентоспособности выпускников (основной рейтинг топ-200 и отдельные рейтинги по четырем укрупненным направлениям подготовки), а также рейтинги школ по общему количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы (на федеральном уровне, в восьми федеральных округах и 85 регионах России).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ежегодный рейтинг лучших школ России агентства RAEX

В основной рейтинг — 200 лучших школ по конкурентоспособности выпускников — вошли учебные заведения, по окончании которых ученики наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты из рейтинга RAEX. Флагманы школьного образования держат марку — в топ-30 рейтинга всего три новых участника. Во главе нынешнего основного рейтинга — СУНЦ МГУ, вторую строчку сохранил Физтех-лицей им. П. Л. Капицы. Тройку призеров замкнул столичный лицей «Вторая школа», вытеснивший челябинский Физико-математический лицей №31 на четвертую позицию. Пятая строка осталась за Университетской гимназией МГУ. Наибольшего прогресса в топ-10 добилась Физико-математическая школа г. Тюмени, поднявшаяся за год сразу на пять мест — с 14-го на 9-е.

Рейтинг отразил рост конкурентоспособности региональных школ на фоне столичных — за четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45% до 31% (см. график). То есть, чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве: почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы. Всего же в список топ-200 вошли организации из 38 регионов РФ. Традиционно широко представлены Москва (62 школы), Московская область (23 школы) и Санкт-Петербург (18 школ), отметку в десять участников среди 200 лучших преодолели также Свердловская область и Татарстан (16 и 12 школ). Подробнее региональная структура рейтинга приведена на графике.

Помимо основного рейтинга RAEX также составил списки лидеров по укрупненным направлениям подготовки: «технические, естественно-научные направления и точные науки», «экономика и управление», «социальные и гуманитарные направления» и «медицина». В каждый из этих рейтингов вошло по 50 школ с наиболее высокой концентрацией выпускников, поступивших в ведущие вузы России на соответствующие направления. По двум из четырех направлений победители неизменны: СУНЦ МГУ лучше всех готовит технарей, а Медицинский Сеченовский предуниверсарий — поступающих на медицинские специальности. По двум другим направлениям произошла смена лидера: «гуманитарный» рейтинг возглавил частный Ростовский лицей КЭО, а по направлению «Экономика и управление» лучшей стала также частная «Ломоносовская школа».

Выход в лидеры рейтинга по направлениям подготовки частных школ, причем сразу двух, случился впервые. Ранее нынешние лидеры в тройки лучших входили, но «золота» не получали. Успех частников подчеркивает высокую конкурентоспособность такого рода учреждений в целом, и особенно в сфере общественных наук: почти треть «экономического» списка и 20% «гуманитарного» являются частными.

Не затерялись частные школы и в комплексном рейтинге топ-200 по конкурентоспособности. Уже упомянутый лицей КЭО занял седьмую позицию, а известной школе «Летово» не позволило бороться за медали лишь то, что примерно треть выпускников учреждения уезжает учиться за рубеж и в соответствии с методикой не учитывается при расчете рейтинга. В число лучших вошли и школы с историей, как школа-интернат «Дубравушка» (Обнинск), и молодые перспективные школы, как Хорошевская школа. Общая доля частных учреждений среди участников рейтинга приближается к 10%, и можно предположить, что частные школы смогут навязывать все более плотную борьбу признанным фаворитам — школам при вузах и центрам по работе с одаренными детьми.

Одновременно с рейтингами по конкурентоспособности (которые основываются на подсчете доли выпускников, поступивших в ведущие вузы страны) агентство также подготовило списки школ, являющихся крупнейшими поставщиками студентов для лучших вузов России. Эти рейтинги рассчитываются «по головам», то есть по абсолютному числу учащихся, поступивших в лучшие вузы страны. В этих списках выше шансы выйти в лидеры у больших школ, где много выпускников. Общероссийский перечень содержит 300 позиций, также определены лидеры на уровне федеральных округов (восемь рейтингов по 20 школ) и отдельных регионов (85 рейтингов, от 5 до 50 школ).

Самыми масштабными центрами подготовки студентов для лучших российских вузов являются Лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа №1580 и Школа при Центре педагогического мастерства (ЦПМ), за два года увеличившая количество выпускников более чем в десять раз. Это позволило Школе ЦПМ ворваться в тройку крупнейших поставщиков студентов (однако не могло не сказаться на среднем уровне качества подготовки — в рейтинге по конкурентоспособности школа за год опустилась с 10-го на 23-е место).

Полные версии всех вышедших рейтингов опубликованы на сайте.

Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, 2023 год Выйти из полноэкранного режима Место Школа Субъект федерации Город Балл Доля бюджетников* (%) Доля зачисленных по договору** (%) Доля «олимпиадников»*** (%) 1 СУНЦ МГУ Москва Москва 1,0000 29,0% 6,9% 64,1% 2 Физтех-лицей им. П.Л. Капицы Московская область Долгопрудный 0,8985 34,8% 17,4% 47,7% 3 Лицей «Вторая школа» Москва Москва 0,8878 37,9% 19,2% 42,9% 4 Физико-математический лицей №31 г. Челябинска Челябинская область Челябинск 0,8810 42,2% 3,6% 54,2% 5 Университетская гимназия МГУ имени М. В. Ломоносова Москва Москва 0,8578 54,8% 11,3% 33,9% 6 Президентский физико-математический лицей №239 Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0,8085 33,4% 12,0% 54,5% 7 Лицей КЭО Ростовская область Ростов-на-Дону 0,8071 52,4% 6,3% 41,3% 8 СУНЦ НГУ Новосибирская область Новосибирск 0,7880 63,4% 11,4% 25,2% 9 Физико-математическая школа Тюменская область Тюмень 0,7652 35,6% 8,0% 56,3% 10 Физико-математический лицей №5 г. Долгопрудный Московская область Долгопрудный 0,7596 45,1% 24,2% 30,8% 11 Школа №179 Москва Москва 0,7590 25,0% 33,0% 42,0% 12 Лицей научно-инженерного профиля Московская область Королев 0,7473 47,8% 25,0% 27,2% 13 Республиканский лицей для одаренных детей Мордовия республика Саранск 0,7461 14,7% 2,9% 82,4% 14 Лицей «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова Санкт-Петербург Санкт-Петербург 0,7431 34,4% 8,3% 57,3% 15 Школа №2007 ФМШ Москва Москва 0,6909 42,6% 27,4% 30,0% 16 Лицей Финансового университета Москва Москва 0,6837 23,6% 36,3% 40,1% 17 Югорский физико-математический лицей-интернат Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра Ханты-Мансийск 0,6798 56,4% 15,5% 28,2% 18 Лицей №153 Башкортостан Республика Уфа 0,6767 37,3% 10,4% 52,2% 19 Лицей при ТПУ Томская область Томск 0,6693 73,2% 11,7% 15,1% 20 Вологодский многопрофильный лицей Вологодская область Вологда 0,6686 33,9% 11,3% 54,8% Открыть в новом окне * Доля зачисленных по общему конкурсу на бюджетной основе среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.

** Доля зачисленных на платной основе или по результатам целевого приема среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.

*** Доля зачисленных на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.