Не Москвой единой

Исследование поступления выпускников школ проводится уже в девятый раз. По итогам работы составлены рейтинги школ по конкурентоспособности выпускников (основной рейтинг топ-200 и отдельные рейтинги по четырем укрупненным направлениям подготовки), а также рейтинги школ по общему количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы (на федеральном уровне, в восьми федеральных округах и 85 регионах России).
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ
Ежегодный рейтинг лучших школ России агентства RAEX
В основной рейтинг — 200 лучших школ по конкурентоспособности выпускников — вошли учебные заведения, по окончании которых ученики наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты из рейтинга RAEX. Флагманы школьного образования держат марку — в топ-30 рейтинга всего три новых участника. Во главе нынешнего основного рейтинга — СУНЦ МГУ, вторую строчку сохранил Физтех-лицей им. П. Л. Капицы. Тройку призеров замкнул столичный лицей «Вторая школа», вытеснивший челябинский Физико-математический лицей №31 на четвертую позицию. Пятая строка осталась за Университетской гимназией МГУ. Наибольшего прогресса в топ-10 добилась Физико-математическая школа г. Тюмени, поднявшаяся за год сразу на пять мест — с 14-го на 9-е.
Рейтинг отразил рост конкурентоспособности региональных школ на фоне столичных — за четыре года доля последних в рейтинге уменьшилась с 45% до 31% (см. график). То есть, чтобы поступить в сильный университет, необязательно учиться в Москве: почти 70% вошедших в рейтинг школ расположены за пределами столицы. Всего же в список топ-200 вошли организации из 38 регионов РФ. Традиционно широко представлены Москва (62 школы), Московская область (23 школы) и Санкт-Петербург (18 школ), отметку в десять участников среди 200 лучших преодолели также Свердловская область и Татарстан (16 и 12 школ). Подробнее региональная структура рейтинга приведена на графике.
Помимо основного рейтинга RAEX также составил списки лидеров по укрупненным направлениям подготовки: «технические, естественно-научные направления и точные науки», «экономика и управление», «социальные и гуманитарные направления» и «медицина». В каждый из этих рейтингов вошло по 50 школ с наиболее высокой концентрацией выпускников, поступивших в ведущие вузы России на соответствующие направления. По двум из четырех направлений победители неизменны: СУНЦ МГУ лучше всех готовит технарей, а Медицинский Сеченовский предуниверсарий — поступающих на медицинские специальности. По двум другим направлениям произошла смена лидера: «гуманитарный» рейтинг возглавил частный Ростовский лицей КЭО, а по направлению «Экономика и управление» лучшей стала также частная «Ломоносовская школа».
Выход в лидеры рейтинга по направлениям подготовки частных школ, причем сразу двух, случился впервые. Ранее нынешние лидеры в тройки лучших входили, но «золота» не получали. Успех частников подчеркивает высокую конкурентоспособность такого рода учреждений в целом, и особенно в сфере общественных наук: почти треть «экономического» списка и 20% «гуманитарного» являются частными.
Не затерялись частные школы и в комплексном рейтинге топ-200 по конкурентоспособности. Уже упомянутый лицей КЭО занял седьмую позицию, а известной школе «Летово» не позволило бороться за медали лишь то, что примерно треть выпускников учреждения уезжает учиться за рубеж и в соответствии с методикой не учитывается при расчете рейтинга. В число лучших вошли и школы с историей, как школа-интернат «Дубравушка» (Обнинск), и молодые перспективные школы, как Хорошевская школа. Общая доля частных учреждений среди участников рейтинга приближается к 10%, и можно предположить, что частные школы смогут навязывать все более плотную борьбу признанным фаворитам — школам при вузах и центрам по работе с одаренными детьми.
Одновременно с рейтингами по конкурентоспособности (которые основываются на подсчете доли выпускников, поступивших в ведущие вузы страны) агентство также подготовило списки школ, являющихся крупнейшими поставщиками студентов для лучших вузов России. Эти рейтинги рассчитываются «по головам», то есть по абсолютному числу учащихся, поступивших в лучшие вузы страны. В этих списках выше шансы выйти в лидеры у больших школ, где много выпускников. Общероссийский перечень содержит 300 позиций, также определены лидеры на уровне федеральных округов (восемь рейтингов по 20 школ) и отдельных регионов (85 рейтингов, от 5 до 50 школ).
Самыми масштабными центрами подготовки студентов для лучших российских вузов являются Лицей НИУ ВШЭ, Бауманская инженерная школа №1580 и Школа при Центре педагогического мастерства (ЦПМ), за два года увеличившая количество выпускников более чем в десять раз. Это позволило Школе ЦПМ ворваться в тройку крупнейших поставщиков студентов (однако не могло не сказаться на среднем уровне качества подготовки — в рейтинге по конкурентоспособности школа за год опустилась с 10-го на 23-е место).
Полные версии всех вышедших рейтингов опубликованы на сайте.
Рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, 2023 год
* Доля зачисленных по общему конкурсу на бюджетной основе среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.
** Доля зачисленных на платной основе или по результатам целевого приема среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.
*** Доля зачисленных на основании победы в олимпиаде без других вступительных испытаний среди выпускников школы, поступивших в ведущие вузы РФ.
Как мы считали
Подготовленные агентством RAEX рейтинги лучших школ России по конкурентоспособности выпускников показывают, в каких школах наибольшая доля выпускников, успешно поступающих в лучшие университеты страны. Рейтинги базируются на предоставленной ведущими вузами эксклюзивной информации о приемных кампаниях 2021 и 2022 годов. Использовались данные 47 из 52 вузов, входивших в топ-50 рейтинга вузов RAEX в 2021 или 2022 году. Всего обработана информация о поступлении свыше 230 тыс. выпускников школ.
Для расчета результата количество выпускников школы, поступивших на очную форму обучения в лучшие вузы, делилось на общее количество выпускников рассматриваемого учебного заведения. При этом для предметных рейтингов учитывались только выпускники, поступившие на соответствующие направления (например, «медицина» или «экономика и управление»). Влияние на итоговый балл школ также оказывали уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основание для зачисления абитуриента (на бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе, по целевому набору или без вступительных испытаний по результатам олимпиад).