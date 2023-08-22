Нижегородская область привезла более 20 научных разработок на «Технопром-2023»

Более 20 научных разработок представила Нижегородская область на X международном форуме технологического развития «Технопром-2023». По данным областного правительства, выставка посвящена развитию науки и технологий в российских регионах.

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На стенде Нижегородской области представлены разработки организаций-участников нижегородского научно образовательного центра и резидентов ИНТЦ «Квантовая долина». В частности, ГК «Мадин» представила комплекс для улучшения психического состояния и тренажер для восстановления мелкой моторики, ООО «Зарядная станция» — домашнюю зарядную станцию для электромобилей, ООО «Региональная промышленная компания» — грузовой беспилотник, НГТУ им. Р.Е. Алексеева привез на форум терминал интеллектуальной релейной защиты, пункт дистанционного управления шахтной техникой, учебный беспилотник и спортивный автомобиль класса «Формула Студент».

Форум «Технопром-2023» с 22 по 25 августа проводится в Новосибирске в формате российской научно-технологической недели. В технологической выставке форума принимают участие более 250 компаний, 145 экспонентов.

Андрей Репин