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На проекты молодежного инициативного бюджетирования Сочи направят 10 млн рублей

Глава Сочи Алексей Копайгородский заявил, что из бюджета будет направлено 10 млн руб. на реализацию проектов молодежного инициативного бюджетирования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На конкурсе было представлено более 40 проектов от участников в возрасте от 16 до 35 лет. На каждый из проектов предусмотрено до 1 млн руб. Срок реализации молодежных инициатив — до конца 2023 года.

Путем открытого голосования жители Сочи выбрали 13 победителей. Среди них строительство площадок для проведения соревнований по экстремальным видам спорта на улице Лесной и Курортном проспекте, проведение межрегионального брейкинг-фестиваля и медиафорума, создание шахматной школы и школы событийного волонтерства, а также техническое усовершенствование Дома молодежи.

В нем недавно завершили работы по подготовке 10 помещений. Мэр Сочи обсудил с молодыми сочинцами планы по дальнейшему развитию объекта.

Георгий Ефименко

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