Нижегородцы за год направили 8 тысяч жалоб на нарушение прав потребителей

Жители Нижегородской области в 2022 году направили в региональное управление Роспотребнадзора почти 8 тыс. жалоб на нарушения прав потребителей. Эта информация была озвучена в ходе заседания комитета по экономике в областном заксобрании 22 августа.

В сфере розничной торговли было зарегистрировано 2784 жалобы. В сфере услуг направлено 5187 обращений, из них на услуги связи — 655 жалоб, на коммунальные услуги — 617 жалоб, на бытовое обслуживание — 605 жалоб, на финансовые услуги — 387 жалоб.

Управление Роспотребнадзора участвовало в 463 судебных процессах, их число выросло на 11,2% в сравнении с голдом ранее. Также Роспотребнадзор самостоятельно обращалось в суд, всего были поданы 83 иска в защиту прав и законных интересов потребителей. Рассмотрены и удовлетворены 66 исковых заявлений. Про итогам этой работы потребителям присуждены выплаты на 37 млн рублей, в том числе 1,7 млн руб. компенсаций морального вреда.

На реализацию программы по обеспечению защиты прав потребителей было направлено 3,5 млн руб., из них 2,9 млн руб. — из областного бюджета.

Андрей Репин