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Три агрошколы планируется открыть в Нижегородской области в 2023 году

Аграрные школы планируется открыть в Княгининском, Спасском и Павловском округах до конца 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

К концу августа 2023 года в регионе работают 27 аграрных классов, в них учатся 748 школьников. Они углубленно изучают химию, физику, биологию и информатику, посещают агропромышленные предприятия. После девятого и 11 классов ученики получают сертификат о профподготовке.

Проект по созданию аграрных классов в школах запустили в регионе в 2021 году. Разработчиком программы выступил Нижегородский агротехнологический университет (НГАУ).

Елена Ковалева

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