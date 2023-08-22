Полицейские Югры задержали убийцу, который находился в федеральном розыске

В Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа полицейские задержали мужчину, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД округа.

По данным МВД, полицейские заметили мужчину, когда он пытался обойти временный пост полиции, находящийся возле трассы, через лес. Им оказался 44-летний житель Нягани.

Позже полицейские установили, что мужчина отбывал наказание за убийство в исправительной колонии в Сургуте. В июле 2022 года оставшаяся часть срока ему была заменена на принудительные работы. В федеральном розыске мужчина находился из-за того, что он не прибыл к месту отбывания наказания. «В настоящее время разыскиваемый передан инициатору розыска»,— сказано в сообщении.

Полина Хабарова

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