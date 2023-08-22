Правительство Татарстана утвердило план подготовки школьников к военной службе

В Татарстане правительство утвердило план подготовки жителей допризывного возраста к военной службе в новом учебном году. Постановление об этом подписал глава правительства региона Алексей Песошин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

В документе указывается, что с сентября 2023 года по июнь 2024-го будут проводиться учебные сборы по основам военной службы с учащимися 10-х классов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Кроме того, запланированы методические сборы «Авангард».

Также, согласно постановлению, в течение года будут проходить конкурсы и олимпиады по основам военной службы, слет военно-патриотического движения «Юнармия», фестиваль военной песни среди студентов вузов и т.д.

В учебных учреждениях же учителя будут организовывать уроки мужества и внеклассные мероприятия по истории отечества. В частности, ожидаются встречи с ветеранами ВОВ, участниками спецоперации на Украине, войны в Афганистане.

Жителей Татарстана в возрасте 15-16 лет будут ждать медосмотры до постановки на учет в военкоматах, а до 31 марта следующего года пройдут медосвидетельствования для первичной постановки на воинский учет.

"Ъ-Казань"