«Наша задача — помочь компаниям выстроить комфортную экосистему»

Особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске увеличена в 10 раз, до 724 га. О том, чем ОЭЗ интересна инвесторам и какие предприятия становятся ее резидентами, «Ъ-Приволжье» рассказал генеральный директор «Корпорации развития Нижегородской области» Игорь Ищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— Интерес у бизнеса к ОЭЗ «Кулибин» и раньше был серьезный. Сейчас, когда вопросы импортозамещения стоят особенно остро, эти процессы стали еще интенсивней. Очень активно начал развиваться внутренний российский рынок. За последние четыре месяца экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил заявки шести новых резидентов с общим объемом инвестиций почти 8 млрд руб. В конце августа мы проведем еще один совет, где будут рассмотрены пять новых инвестпроектов. На форумах «Лидеры инвестиций» и ПМЭФ-2023 было подписано 6 соглашений с будущими резидентами на сумму порядка 26 млрд рублей. Это российские предприятия, нацеленные на масштабирование и расширение в свободных нишах.

В частности, было подписано соглашение о сотрудничестве по созданию второй очереди завода по производству микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей компании «Руссилика». У веществ широкая область применения: они являются важной частью многих производственных процессов и на сегодняшний день не производятся в России. Проект будет аналогичен тому, который уже сейчас реализуется на территории ОЭЗ. Вторая очередь предприятия будет реализована уже на новой государственной площадке ОЭЗ «Кулибин» после создания там всей необходимой инфраструктуры. В нее, как и в первую, будет вложено около 8 млрд руб.

Наша задача для любых иностранных или российских компаний сделать качественный сервис, необходимую инфраструктуру, выстроить комфортную экосистему.

Еще одно направление, на которое мы нацелены — создание социальной и жилой инфраструктуры. Это привлечет в Дзержинск и конкретно в ОЭЗ новые кадры, сделает их жизнь в целом комфортнее.

Помимо инженерной инфраструктуры, для резидентов «Кулибина» будут доступны лаборатории «Технопарка Н2О», строительство которого стартовало 11 апреля. Создание этого технопарка — серьезный стимул для развития науки и высокотехнологичных производств в регионе. Многие малые компании не могут позволить себе приобрести дорогостоящее оборудование, которое необходимо им в работе три-четыре раза в год. В технопарке такое оборудование будет, а предприятия получат доступ ко всему возможному инструментарию, сокращая до минимума затраты этапа научно-исследовательских работ. Таким образом, инвесторы, пользуясь различными вариантами господдержки, смогут создать для себя экосистему по эффективному внедрению научных разработок в реальное производство.