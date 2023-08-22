В Краснодаре пройден пик жаркой погоды

На Кубани появились признаки постепенного понижения температуры, аномально жаркий антициклон, господствующий над территорией края, начинает сдавать позиции, рассказал в Telegram-канале «Погода от шефа» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По данным эксперта, в Краснодаре вчера был обновлен суточный рекорд температуры воздуха – теперь для 21 августа он составляет +37,1, что на 0,6 выше показателя 1957 года.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в небе над Кубанью в ближайшее время появятся облака, а ветер будет дуть с запада, что приведет к некоторому снижению температуры. В среду в Краснодаре ожидается температура от +31 до +33, без осадков. Похолодание будет постепенным, его не будут сопровождать ливни и грозы. На Кубани к концу рабочей недели температура понизится до +28С, на черноморском побережье Кавказа к пятнице ожидается +26…+31, сообщает центр погоды «Фобос».

Анна Перова, Краснодар