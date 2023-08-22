Гражданина Узбекистана задержали за сексуальное насилие над 22-летней девушкой в Татарстане

Сотрудники управления СКР по Татарстану задержали 28-летнего гражданина Узбекистана. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 22-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в минувшие выходные в Набережных Челнах. Мужчина, как полагают следователи, увидел потерпевшую на улице и зашел за ней в подъезд, там он совершил в отношении нее действия сексуального характера, но девушка стала сопротивляться и кричать. После этого подозреваемый скрылся. Затем он пытался улететь в Уфу, а позже в Узбекистан. Но в итоге его задержали.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело. Сам он вину признал частично. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Ъ-Казань"