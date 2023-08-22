На Кубани за неделю выявили более 100 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последнюю неделю выявили более 100 случаев коронавирусной инфекции. Более половины из всех заболевших зарегистрировали в столице региона, сообщает пресс-служба администрации края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В Сочи обнаружили 12 заразившихся, в Крымском районе — пять. По три человека заболели в Армавире, Геленджике, Новороссийске и Тихорецком районе и по два — в Динском, Крыловском, Тимашевском и Усть-Лабинском районах. Еще по одному пациенту выявили в Горячем Ключе, Абинском, Белоглинском, Белореченском, Кавказском, Красноармейском, Курганинском, Лабинском, Новокубанском, Новопокровском и Успенском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани COVID подтвердили у 363 937 человек. Из них с выздоровлением выписали 352 586 человек, скончались — 11 219 пациентов.

Татьяна Ручкина

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