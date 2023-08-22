В Минздраве основной причиной смертности в Татарстане назвали болезни системы кровообращения

Главной причиной смертности в Татарстане являются болезни системы кровообращения. Об этом в ходе брифинга в Кабмине региона заявил глава Минздрава республики Марсель Миннуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Ни для кого не секрет, и Республика Татарстан не является исключением, по всей нашей стране на первом месте по смертности — болезни системы кровообращения»,— отметил господин Миннуллин.

Он добавил, что на втором месте находятся злокачественные опухоли, тройку же замыкают внешние причины. Это и алкоголизм, и дорожные аварии, и различные смерти, которые не связаны с медициной.

При этом в Татарстане выявлен самый низкий уровень смертности среди регионов ПФО: 10,8 случая на 1 тыс. жителей.

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"Ъ-Казань"