Участников СВО освободят от уплаты транспортного налога

Участники специальной военной операции (СВО) будут освобождены от уплаты транспортного налога. Это предусматривает законопроект, разработанный администрацией губернатора.

В законопроекте указано, что новая норма начнет действовать в 2023 году, ее будут учитывать при начислении налога за 2022 год. От налога освободят одну автомашину с двигателем до 150 л. с.

От уплаты налога будут освобождены все категории участников СВО — контрактники и мобилизованные. Действие льготы рассчитано с 2022 по 2024 год.

Законопроект краевое заксобрание рассмотрит в сентябре.