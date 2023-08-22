Предпринимателей обязали вернуть деньги за некачественное жилье для сирот

Белокатайский межрайонный суд удовлетворил иск прокуратуры об обязании вернуть в бюджет около 19 млн руб., израсходованных на закупку некачественного жилья для детей-сирот, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Основанием для направления иска в суд послужил приговор, которым местная предпринимательница Ольга Гибатова и ее муж Владик Гибатов были признаны виновными в сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, совершенный группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как было установлено в суде, в 2016-2017 годах супруги продали администрации Белокатаского района 20 квартир в семи домах, построенных ими с нарушением технических норм и регламентов, для предоставления детям-сиротам. Согласно заключению экспертов, дома оказались небезопасны и непригодны для проживания. Вместо фундамента использовались деревянные пеньки, были нарушены требования к устройству сетей энергоснабжения и системы вентиляции.

Подсудимые не признали вину. Суд назначил каждому из супругов по три с половиной года колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб. На их жилье и автомобили стоимостью более 20 млн руб. наложен арест.

Майя Иванова

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