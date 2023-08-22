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В Оренбуржье главу передвижного отделения почты заподозрили в присвоении

Одна из начальников отделения почтовой связи Бузулукского почтамта регионального управления федеральной почтовой службы стала фигурантом уголовного дела. Ей инкриминируется присвоение с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, подозреваемая, пользуясь предоставленными ей должностными полномочиями, 7 августа 2023 года похитила из кассы путем присвоения вверенные ей денежные средства в сумме свыше 295 тыс. руб., поступивших от оказания почтовых услуг»,— говорится в сообщении.

Указанные средства поступили от оказания почтовых услуг. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в столице соседней с Оренбуржьем Самарской области начальницу почты обвинили в присвоении пенсий. Сумму ущерба оценили на 167 тыс. руб.

Георгий Портнов

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