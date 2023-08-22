Суд продлил срок ареста экс-советнику главы Челябинска еще на два месяца

Челябинский областной суд продлил срок заключения под стражей бывшему советнику главы регионального центра Петру Конареву, обвиняемому в получении особо купной взятки. Фигурант будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 27 ноября. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе облсуда подтвердили, что такое решение действительно было. Постановления о содержании в СИЗО на срок более года могут принимать только областные суды

Петра Конарева задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в сентябре 2022 года. Он обвиняется по ч. 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2019-2021 годы Петр Конарев вместе с должностными лицами муниципального учреждения «Городская среда» брал через посредников деньги за непринятие мер по выявлению и демонтажу незаконно размещенных в Челябинске нестационарных торговых объектов. Ему вменяют 44 эпизода получения взяток. Общая сумма взяток, по данным следствия, превышает 7 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте