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Залетавшая в квартиру в Воткинске летучая мышь поцарапала ребенка

В ночь на 22 августа в квартиру многоэтажного дома по улице 1905 года в Воткинске залетела летучая мышь. Животное успело поцарапать ребенка, сообщает пресс-служба Воткинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных.

Фото: пресс-служба Воткинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных

Фото: пресс-служба Воткинской межрайонной станции по борьбе с болезнями животных

Отобранный от летучей мыши материал направили в ветеринарную лабораторию, чтобы исключить заболевание бешенство. Ребенок находится в больнице для оказания антирабической помощи. Кроме того, под наблюдением находится кот, который также участвовал в поимке мыши.

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