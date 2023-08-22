До конца текущего года власти Ростова расселят 38 ветхих аварийных дома

В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья власти Ростова-на-Дону до конца 2023 года расселят 38 ветхих дома, общей площадью 17 тыс. кв. м, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на администрацию донской столицы.

Сейчас власти города расселяют дома, признанные аварийными до 2017 года. Новым жильем будут обеспечены 470 семей. В текущем году срок предыдущей программы закончится, после чего начнется формирование новой программы на следующие пять лет. Так, до 2028 года в Ростове будет расселено 66 тыс. кв. м аварийного жилья — 141 дом. Планируется, что жилищные условия улучшат 1969 семей.

Помимо мероприятий в рамках программы, жители Ростова могут улучшить жилищные условия с помощью договоров социального найма или бюджетных субсидий. На июль 2023 года этими мерами воспользовались 123 семьи. Всего до конца года планируется переселить 381 семью.

Анастасия Назарова